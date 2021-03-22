ВОЗ выдвинула новую версию происхождения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения появилась новая версия происхождения коронавируса. Хоть и носителями его являются летучие мыши, людям он мог передаться через другое животное.

На этой неделе эксперты ВОЗ, которые посетили китайский Ухань, опубликуют доклад о своем расследовании происхождения вируса. Об этом сообщил Bloomberg.

По одной из версий, которая будет представлена в отчете, происхождение коронавируса может быть аналогично возникновению вируса, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его носителем являются летучие мыши, но людям он передался через гималайских циветов.

По версии британского зоолога Питера Дасзака, которая представлена в докладе, торговля дикими животными в Китае стала причиной распространения вируса. По его предположению, на рынке могли продавать животных, которые заразились вирусом от летучей мыши.

Ранее ВОЗ сообщили, что ситуация с пандемией коронавируса в этом году может оказаться тяжелее, чем в прошлом. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что холода в Европе и Северной Америке заставили людей больше времени проводить в помещениях, что способствовало увеличению контактов. Это привело к ускорению пандемии во многих странах.