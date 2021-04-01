ВОЗ не знает, откуда появился COVID. Доклад организации очень разозлил американцев

Поездка специалистов ВОЗ в Ухань закончилась скандалом. Эксперты заявили, что лабораторное происхождение SARS-CoV-2 маловероятно. Сделанные ими выводы не понравились американцам. В итоге США вместе с еще 13 странами обвинили организацию в сговоре с Китаем. Что выяснили медики, разбирался «360».

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прилетели в китайский город Ухань еще 14 января. Кадры с прибытием самолета в прямом эфире показало Центральное телевидение Китая. Экспертам предстояло выявить причины происхождения коронавируса. В состав группы вошли представители разных стран, в том числе и России.

Четыре версии экспертов

Международная группа из 17 экспертов разбиралась в причинах возникновения вируса до 10 февраля. В помощь ей дали столько же китайских специалистов. Доклад по итогам поездки в Ухань занял 120 страниц и был опубликован на сайте ВОЗ.

Ученые представили четыре основных вывода, а версии происхождения SARS-CoV-2 ранжировали по степени их вероятности. Ставку они делают на передачу вируса человеку от животного-носителя через животное-посредника. Однако прямых доказательств циркуляции коронавируса среди домашних или диких животных до пандемии найти не удалось.

Источник фото: ВОЗ

Менее вероятен, по версии исследователей, вариант с передачей вируса от исходного носителя к человеку напрямую. Обнаружить факты, которые бы указывали на присутствие таких животных или произведенных из них продуктов на рынках в Ухане, тоже не получилось.

Возможно, SARS-CoV-2 передался человеку через замороженные или охлажденные продукты, которыми торговали, в том числе, и на уханьском рынке морепродуктов, где произошла первая вспышка вируса. Но здесь стоит учитывать, что риск передачи коронавируса через подобный контакт «очень низкий», по сравнению с проникновением в организм через дыхательные пути.

Версия о лабораторной утечке вируса ученым показалась «крайне маловероятной». Они подчеркнули, что все известные в Ухане лаборатории оснащены необходимой системой биологической защиты. По имеющимся у группы ВОЗ данным, ни у кого из их сотрудников в начале эпидемии не выявили COVID-19.

Не установлена роль, которую сыграл в произошедшем рынок морепродуктов в Ухане. Первая крупная вспышка заболевания действительно была на нем. Однако до сих пор неясно, передался ли коронавирус от животного к человеку именно здесь, или же рынок просто оказался удобным для распространения SARS-CoV-2 местом.

Разочарование для США

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что источник коронавируса так и не нашли. Гипотезы о его происхождении продолжат рассматривать — они остаются в силе.

«Доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и должны продолжать следовать путем науки», — привел ТАСС слова Гебрейесуса.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что ВОЗ стоит изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и подобных учреждений других стран.

Тем временем Госдеп разочаровался представленным экспертной группой ВОЗ докладом. Тема происхождения COVID-19, считают в американском ведомстве, требует независимого анализа.

«Мы поддерживаем прозрачный и независимый анализ и оценку происхождения пандемии COVID-19 без вмешательства и ненадлежащего влияния. В этой связи мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, организованного ВОЗ», — отмечено в опубликованном на сайте Госдепартамента обращении.

Позицию США поддержали еще 13 стран — Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео и вовсе счел представленный ВОЗ документ о происхождении коронавируса очередным доказательством политики дезинформации, которую продвигает Китай.

Помпео подчеркнул, что международная организация поддерживает Китай в попытке скрыть реальное происхождение SARS-CoV-2. Главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса политик обвинил в замалчивании данных о передачи коронавируса от человека к человеку. В итоге это привело к его распространению по миру. Наиболее вероятным местом появления вируса бывший госсекретарь назвал Уханьский институт вирусологии.