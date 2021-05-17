СМИ: у московского школьника нашли спортивное оружие после слов о планирующемся расстреле

Полиция приехала домой к десятикласснику и забрала пневматические автомат, револьвер и пустой тубус от гранатомета. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

Поводом для приезда стали показания 15-летней одноклассницы подростка о том, что он хочет устроить стрельбу в школе, написал Life. Девушка испугалась и рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в полицию.

Однако молодой человек сказал стражам порядка, что пошутил и никакого преступления не планировал. Он добавил, что занимается в патриотическом клубе. Оружие 16-летнему парню подарили родители. В итоге полицейские не стали задерживать школьника.

При этом оперативники разбираются в обстоятельствах этого случая. Проводится проверка.

После стрельбы в казанской школе № 175, когда бывший ученик этого учебного заведения расстрелял детей и учителей, школьник из Благовещенска пошутил о минировании своего учебного заведения. В итоге на него завели уголовное дело. Детский психолог Наталья Наумова рассказал «360», что дети позволяют себе шутить на подобные темы из-за внутренней тревоги.