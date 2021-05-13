Баловство стало уголовным делом. Психологи объяснили шутку о нападении на школу по примеру Казани

В день, когда произошло нападение на школу №175 в Казани, 17-летний житель Благовещенска решил пошутить и сообщил, что его учебное заведение заминировали. Теперь на него завели уголовное дело. Психологи в беседе «360» объяснили, что таким образом юноша хотел привлечь к себе внимание. При этом, скорее всего, он не понимал возможных последствий своего поступка.

Почему подростки шутят на тему минирования школ

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров предположил, что в такой ситуации звонивший решил устроить розыгрыш. Но не продумал, каким будут его последствия.

«Здесь, скорее, порыв человека, что он тоже хочет это сделать. Но вряд ли он осознавал всю степень последствий. Он просто мог сказать и думать, что за это ничего не будет. Уже только когда столкнулся с последствиями, мог понять, что он не думал, что такие будут последствия. Здесь это, скорее, как баловство, как ошибка. Это был некий способ побаловаться», — сказал эксперт.

Детский психолог Наталья Наумова добавила, что дети позволяют себе шутить на эту тему из-за внутренней тревоги. У ребенка есть страх, что он ненужный, незначимый в семье. Даже если родители его очень любят, ребенок чувствует противоположное.

«Чтобы родители его заметили и полюбили, нужно сделать что-то такое громкое. Они (дети — прим. ред.) видят способ, как добиться этого простым путем», — заметила Наумова.

Зачастую в таких ситуациях подростки не понимают всей серьезности происходящего и возможного наказания за проступок.

По закону джунглей

Жавнеров напомнил, что подростки эмоциональные. Они с трудом контролируют свои эмоции и порывы. По его мнению, сейчас большая проблема состоит в том, что у учителей мало возможностей повлиять на дисциплину и культуру поведения учеников.

«Учителя очень ограничены. Если они раньше могли дать указкой по рукам, то сейчас они даже плохого слова не могут сказать или голос повысить. Получается, что у нас нет возможности контролировать поведение подростков между собой. В итоге они начинают себя вести по закону джунглей — кто сильнее, кто слабее. Кто отличается, становится изгоем», — отметил психолог.



Чтобы справиться с проблемой, нужно изначально работать с классами. Повышать их командный дух, помогать сплотиться.

«Нужно заниматься тем, чтобы улучшать отношения школьников между собой, чтобы они не становились изгоями. А не пытаться что-то делать с самими изгоями. Потому что они попадают в ситуацию, с которой не знают, как справляться и как из нее выходить», — подчеркнул Жавнеров.

Семья как первая помощь

Наумова отметила, что отдельную работу должны проводить дома родители.

«Очень важно, чтобы каждый родитель нашел в себе силы и время поговорить с ребенком. Происходят такие серьезные трагедии. Очень важно, чтобы внутри семьи поговорили», — сказала она.

В Благовещенске завели дело на 17-летнего молодого человека, который распространил ложную информацию о минировании местной школы. Он написал, что в школе №27 случится «то же самое», что и в Казани. Автор сообщения задержан. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Все российские школы сейчас особенно внимательно относятся к любым сообщениям, связанным с безопасностью, из-за массового убийства в Казани. Там в школе №175 19-летний местный житель 11 мая расстрелял девять человек. Еще 23 пострадали.