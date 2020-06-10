СМИ: Следователи навестили паб, в котором отдыхал Ефремов перед аварией

Полиция проверила паб «Улисс». Там, по данным следователей, Михаил Ефремов отдыхал до смертельной аварии.

При этом заведение должно было быть закрыто из-за ограничительных мер по коронавирусу. Однако в некоторых Telegram-каналах писали, что актер является его постоянным посетителем, пишут РИА «Новости».

«Следственные действия проводились в баре „Улисс“. Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер», — сказал собеседник агентства.

Результаты проверки не раскрываются. В столичном МВД расследование по Ефремову не комментируют.

Ночью 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации. В крови актера был обнаружен алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело. Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест. Там он будет находиться до 9 августа.