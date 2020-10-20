СМИ: российские власти исключили повторный карантин из-за коронавируса

Российские власти полностью исключили повторное введение карантина в стране, как это было весной. Тогда две недели подряд были нерабочими.

Два федеральных источника подтвердили эту информацию РБК.

«Это исключено», — заявил один из собеседников.

Он рассказал, что президент Владимир Путин прислушивается к мнению экспертов, которые утверждают, что в карантине нет необходимости.

Также источник заверил, что не планируется и выступление главы государства к нации касательно пандемии, которое россияне наблюдали в начале весны. Ведь сейчас Путин часто выступает с этой темой на разных совещаниях.

Кроме того, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил РБК, что у президента действительно нет в планах повторного введения нерабочих недель.

Российские ученые математически спрогнозировали спад эпидемии COVID-19 в стране. По их данным, это должно произойти в начале ноября.

Ранее мэр Сергей Собянин объяснил причину большого числа пациентов с СОVID-19 в Москве. Все из-за того, что в столице в 10 раз больше людей, чем в среднем регионе страны. А еще в городе самое высокое количество тестов на 100 тысяч жителей.