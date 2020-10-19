Собянин объяснил причину большого числа пациентов с СОVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице зараженных коронавирусом больше нежели в других городах России. Глава города подчеркнул, что москвичей примерно в 10 раз больше чем жителей среднего региона страны.

«Во-вторых, число выявленных случаев необходимо соотносить с количеством проведенных тестов. В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В 1,5-2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине», — процитировал Собянина сайт kp.ru.

Он отметил, что число реально зараженных и количество выявленных случаев являются разными понятиями. Так, горожан, у которых есть антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Специалисты считают, что в городе большая часть людей переболела бессимптомно и не обращалась в больницы.

Собянин заключил, что окончательной победой над коронавирусом станет вакцина, которую Москва получит в ноябре нынешнего года. Приблизительно в декабре–январе начнется массовая вакцинация населения.