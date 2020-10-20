Ученые математически спрогнозировали спад эпидемии COVID-19 в России в начале ноября

Уже в первых числах ноября в России число заболевших коронавирусной инфекцией должно начать снижаться. Такое мнение высказали в научной лаборатории Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Лаборатория моделирования социально-экономических систем сделала прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ, основываясь на анализе количества инфицированных и ежедневных тестов. Для оценки числа случаев ОРВИ и COVID-19 исследователи рассчитали индекс интенсивности инфицирования.

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — сообщили специалисты РИА «Новости».

Ученые добавили, что темпы роста заболеваемости замедлятся, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».

По состоянию на 19 октября в России зарегистрировали 15 982 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирус подхватили более 1,415 миллиона россиян.

Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с такими тяжелыми последствиями, как фиброз легких, изменения в сердце, нервной системе, печени.