СМИ: продукты в Москве стали дольше доставлять из-за коронавируса

Интервалы доставки продуктов из столичных супермаркетов увеличились до трех дней на фоне пандемии. Ретейлеры отметили повышенный спрос на еду в последнее время.

«Доставка продовольственных товаров из крупных сетей супермаркетов осуществляется с задержкой в два-три дня из-за повышенного спроса в связи с пандемией коронавируса», — приводит «Интерфакс» текст сообщения собственного корреспондента.

Людям стоит заранее рассчитывать запасы провизии и заказывать еду за пару дней. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ретейлеры сообщили о росте количества товаров на складах по сравнению с прошлым месяцем. Все продовольственные магазины продолжают работать без ограничений. Он отметил, что власти региона решат все возможные трудности с продуктами, если они появятся.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уверил, что дефицита продуктов на полках российских магазинов не будет. Наличие той или иной еды в продаже никак не связано с поставками из-за границы. Российский лидер Владимир Путин призвал россиян не делать сверхзапасов продуктов, чтобы их не пришлось потом выбрасывать.