«При коронавирусе от голода не умирали». Запас продуктов на складах Подмосковья стал больше, чем месяц назад
Губернатор объяснил, что когда на какие-то продукты идет ажиотажный спрос, его надо удовлетворять. Так и поступили ретейлеры, увеличив объем продукции на складах. Например, на одном складе «Ашана» ждут своего часа сотни килограммов макарон, а другой полон туалетной бумаги.
У «Магнита» с этим тоже все в порядке, причем даже не пришлось ничего докупать. Склады сети всегда выглядят одинаково, а сейчас никакого дефицита нет. Даже если вечером полки опустошат, утром они будут полны.
Воробьев подчеркнул, что вся продукция на складах отечественного производства, в том числе гречка, макароны, консервы, колбасы, соусы.
Никто ни в одной стране не умирал от голода из-за коронавируса. Если даже вдруг кто-то испытывает сложности, волонтеры и наши социальные службы — мы точно позаботимся. Всегда важно иметь полный холодильник, но ключевое — победить заразуАндрей Воробьев.
Несмотря на ограничение розничной торговли, все продовольственные магазины работают без ограничений.
Во время эфира на телеканале «360» Воробьев говорил не только о продуктах, но и других сферах жизни общества в ситуации с коронавирусом. Власти Подмосковья ввели дополнительные меры, чтобы уберечь граждан: призвали людей старше 65 лет сидеть дома, детей перевели на дистанционное обучение, отменили все массовые мероприятия и вскоре временно закроют кафе и рестораны.