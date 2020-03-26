«При коронавирусе от голода не умирали». Запас продуктов на складах Подмосковья стал больше, чем месяц назад

После массовой скупки туалетной бумаги и гречки могло создаться впечатление, что теперь будет дефицит этих и других продуктов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ретейлеры сообщили о росте количества товаров на складах по сравнению с прошлым месяцем.

Количество товаров 1 марта и 24 марта. Источник фото: телеканал «360»

Губернатор объяснил, что когда на какие-то продукты идет ажиотажный спрос, его надо удовлетворять. Так и поступили ретейлеры, увеличив объем продукции на складах. Например, на одном складе «Ашана» ждут своего часа сотни килограммов макарон, а другой полон туалетной бумаги.

У «Магнита» с этим тоже все в порядке, причем даже не пришлось ничего докупать. Склады сети всегда выглядят одинаково, а сейчас никакого дефицита нет. Даже если вечером полки опустошат, утром они будут полны.

Воробьев подчеркнул, что вся продукция на складах отечественного производства, в том числе гречка, макароны, консервы, колбасы, соусы.

Никто ни в одной стране не умирал от голода из-за коронавируса. Если даже вдруг кто-то испытывает сложности, волонтеры и наши социальные службы — мы точно позаботимся. Всегда важно иметь полный холодильник, но ключевое — победить заразу Андрей Воробьев.

Несмотря на ограничение розничной торговли, все продовольственные магазины работают без ограничений.

Во время эфира на телеканале «360» Воробьев говорил не только о продуктах, но и других сферах жизни общества в ситуации с коронавирусом. Власти Подмосковья ввели дополнительные меры, чтобы уберечь граждан: призвали людей старше 65 лет сидеть дома, детей перевели на дистанционное обучение, отменили все массовые мероприятия и вскоре временно закроют кафе и рестораны.