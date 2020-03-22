Продуктов в магазинах хватит всем. Россиян успокоили отсутствием дефицита

Как бы россиян не пытались убедить в соцсетях, дефицита продуктов в стране не предвидится. Несмотря на коронавирус, полки магазинов будут постоянно пополняться.

«Продуктов хватит 100%. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его словам, наличие продуктов на полках никак не связано с поставками из других стран. Кабмин говорил, чтобы торговые сети запасались товарами на 21 день, но теперь этот срок сделают больше.

«Мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», — заключил министр.

Россиян начали призывать не поддаваться панике после того, как стали появляться сообщения о пустых полках в магазинах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила граждан не покупать ничего у спекулянтов и не запасаться товарами. Президент России Владимир Путин тоже говорил, что делать запасы не нужно, так как потом продукты придется выбрасывать.