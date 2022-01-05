СМИ показали захват мэрии в Алма-Ате. Видео

Протестующие захватили здание мэрии в Алма-Ате. Telegram-канал «Пул № 3» опубликовал кадры действий граждан.

На видео видно, что люди пробрались непосредственно в помещение акимата.

В Алма-Атинской и Мангистауской областях ранее было объявлено чрезвычайное положение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку.

Также митинги начали собираться на севере Казахстана, где проживает большинство русскоязычного населения. В Актобе полицейские отказались задерживать протестующих граждан.

На странице в Instagram Around Russia показано, что здание городской прокуратуры в Алма-Ате подожгли.