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    05 января 2022, 12:49

    СМИ показали захват мэрии в Алма-Ате. Видео

    Опубликованы кадры захвата мэрии в ходе протестов в Алма-Ате

    Максим Зинкин

    Протестующие захватили здание мэрии в Алма-Ате. Telegram-канал «Пул № 3» опубликовал кадры действий граждан.

    На видео видно, что люди пробрались непосредственно в помещение акимата.

    В Алма-Атинской и Мангистауской областях ранее было объявлено чрезвычайное положение.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку.

    Также митинги начали собираться на севере Казахстана, где проживает большинство русскоязычного населения. В Актобе полицейские отказались задерживать протестующих граждан.

    На странице в Instagram Around Russia показано, что здание городской прокуратуры в Алма-Ате подожгли.