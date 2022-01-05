Полиция в Актобе отказалась задерживать протестующих. Видео

Сотрудники правоохранительных органов в Актобе отказались от задержаний на митинге в центре города. Об этом сообщила на своем Telegram-канале газета «Известия».

Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на издание Orda.kz, полиция объявила митингующим, что «она с народом и не будет поднимать на него руку». Отметим, что в настоящий момент портал Orda.kz недоступен.

Также сообщается, что всего в Актобе собрались около тысячи протестующих, они жгут костры, чтобы согреться.

«Люди ведут себя мирно, без драк. Но сегодня люди более эмоциональные, чем вчера», — говорится в сообщении источника.

Причиной протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ, митинги прошли сразу в нескольких областях Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, а правительство страны было отправлено в отставку.