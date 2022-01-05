Митинги начали собираться на севере Казахстана, где живут русские

Акции протеста начали проходить в северной части Казахстана, где в основном проживает русскоязычное население. Об этом сообщил Telegram-канал «Урал Live».

Источник сообщает, что в городе Костанай была перекрыта центральная площадь, на ней скапливаются недовольные граждане. Отмечается, что русских среди протестующих не видно.

Не работает отделение местного Сбербанка, несмотря на первый рабочий день в стране, снять сбережения с банковской карты невозможно.

Причиной протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ, митинги прошли сразу в нескольких областях Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, а правительство страны было отправлено в отставку.

Также сообщалось, что в Актобе полицейские отказались задерживать протестующих граждан.