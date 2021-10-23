СМИ: погибшая в монастыре под Тобольском девушка встречалась с женатым

По неподтвержденным данным, девушка, покончившая жизнь самоубийством в монастыре Тобольска, встречалась с женатым. Об этом рассказал источник Ura.ru.

«С кем-то она переписывалась. Сейчас выясняется, что у нее какая-то связь с женатым мужчиной. 25 лет ему», — объяснил источник в Иоанно-Введенском монастыре.

Выпускница монастыря Светлана тоже рассказала, что у погибшей раньше были отношения с молодым человеком. По ее словам, в день смерти девушка вела себя как обычно, была веселой и улыбчивой.

Накануне в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском обнаружили мертвой несовершеннолетнюю послушницу из Курганской области. Предположительно, она покончила с собой. Известно, что погибшая приехала обучаться в православной гимназии. Священник рассказал, что девушку привезли чуть больше месяца назад. Родители надеялись, что это поможет решить ее проблемы. У гимназистки были сложности в личной жизни и зависимости, по его словам.

Другая воспитанница призналась, что в монастыре отношение к детям ужасное — в основном со стороны сестер, которые позволяют себе оскорбления. Пока рассматриваются разные мотивы, так как предсмертной записки погибшая не оставила.