Девушка покончила с собой в монастыре под Тобольском

В Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском обнаружили мертвой несовершеннолетнюю послушницу из Курганской области. Предположительно, она покончила с собой. В Тобольской митрополии заявили «360», что пока не комментируют случившееся.

Информация о самоубийстве девушки в монастыре появилась в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, послушница из Кургана покончила с собой в четверг, 21 октября. Что стало причиной, неизвестно. Предположительно, погибшая приехала обучаться в православной гимназии.

В Тобольской митрополии в беседе с «360» не подтвердили произошедшее, но и не опровергли.

«Пока комментариев по этому поводу не даем. Я пока что ничего не подтверждаю», — заявили в приемной управляющего епархией.

Протоиерей Григорий Мансуров между тем подтвердил самоубийство девушки, сообщил сайт NashGorod.ru. Священник рассказал, что погибшая проживала в монастыре меньше месяца. В конце сентября ее привезли родители, надеясь решить ее проблемы. У девушки были сложности в личной жизни и зависимости, по его словам.

«Это был приемный ребенок. В этот день она не пошла на ужин… Ее звали. Девушки проживают в комнатах по три-четыре ребенка, в один момент она осталась одна. Инцидентом сейчас занимается полиция», — сообщил Мансуров.