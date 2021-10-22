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    22 октября 2021, 19:44

    Жившая в монастыре под Тобольском рассказала, зачем туда привезли погибшую девушку

    Жившая в Иоанно-Введенском монастыре: мать покончившей с собой девушки хотела спрятать ее от жениха

    Александра Ломейко, Екатерина Земская

    В Иоанно-Введенский женский монастырь девушку, которую обнаружили мертвой, привезла ее мама. Одна из живших в обители рассказала «360», что погибшую хотели оградить от встреч с молодым человеком.

    Несовершеннолетняя послушница, по словам девушки, состояла в отношениях. Парень сделал ей предложение.

    «Дело не только в монастыре. <…> Как мне говорили, ее сюда привезли, чтобы она с ним не виделась», — пояснила жившая в монастыре в детстве.

    В обители, добавила она, воспитанницу высмеивали, «происходила эта вся дедовщина». В итоге девушка якобы «просто не выдержала».

    Несовершеннолетнюю 2004 года рождения нашли мертвой 21 октября. Она приехала в Иоанно-Введенский женский монастырь, чтобы учиться в православной гимназии, но, предположительно, покончила с собой.

    Одна из бывших воспитанниц рассказала, что в монастыре отношение к детям ужасное — в основном со стороны сестер. Они позволяют себе оскорбления.