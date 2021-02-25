СМИ: новую систему слежения установят в московском метро

На 85 станциях московского метро появятся новая система слежения. На специальных мультимедийных экранах установят камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Власти Москвы потратят 932 миллиона рублей на покупку 316 мультимедийных экранов с камерами. Об этом сообщил «Коммерсант», обнаружив тендер на портале госзакупок. Победителя выберут 4 марта, он должен будет выполнить работу до декабря этого года.

Представители Московского метрополитена рассказали, что экраны установят для информирования в экстренных ситуациях, для оповещения об изменениях в работе транспорта, о новых сервисах, а также для демонстрации справочной и коммерческой информации. Информацию о функции камер по распознаванию лиц и поиску конкретных людей они отвергают.

Однако, как утверждает «Коммерсант», в техническом задании указано, что каждая камера должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули — детектирование лиц, подсчет людей и распознавание их скопления.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян сомневается, что новые экраны установят только для информирования москвичей и гостей столицы. Он считает, что их главной функцией будет фиксация и анализ поведения людей. Система слежения, по словам эксперта, может собирать данные о пассажирах, которые метрополитен будет предоставлять рекламным агентствам для маркетинговых целей.