Умная технология проследит, носят ли россияне маски. Сделать это оказалось легко

В российских учреждениях вроде поликлиник и МФЦ планируют установить систему с «техническим зрением», которая проследит, надевают ли люди маски. Технически сделать это просто.

Национальная техническая инициатива (НТИ) рассказала, что в России разработают систему «Маска». В НТИ рассказали изданию RT о том, что скоро может появиться очередная умная система камер слежения — они будут распознавать, надета ли на человеке маска. В частности, применять систему хотят в государственных учреждениях, чтобы следить за тем, как врачи, пациенты и посетители соблюдают установленный в стране масочный режим.

Если система заметит нарушение, она оповестит ответственных сотрудников через специальное приложение. Работать умные камеры будут на основании анализа видеоданных, полученных при различных ракурсах и при различном освещении. Точность алгоритмов в организации оценивают в 99%.

Кроме того, система позволит составлять отчеты о нарушениях за конкретное время. Документы смогут интегрировать со смежными информационными системами больниц и клиник, уверены в НТИ.

Все готово

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что ничего сложного в том, чтобы осуществить такую идею, нет. Подобные системы существуют и успешно работают в Москве довольно давно.

«Это нормальная система видеоаналитики, которая реализована у многих российских производителей. Еще до пандемии она разрабатывалась по заказу нефтяников, строителей для распознавания, в каске человек или без», — объяснил Власов алгоритм работы.

Такие системы уже умеют определять, есть ли на человеке необходимая экипировка, а остальную работу по вычислению нарушителей оставлять человеку. А также могут сравнивать изображение нарушителя с имеющимися базами данных.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер согласен с тем, что создать «Маску» несложно. По его мнению, такая система будет работать быстрее, чем обычное распознавание лиц, если ее задачей будет лишь заметить маску на лице человека.

«Если человек в маске, то система его не распознает — его и не надо распознавать. Если человек без маски, ему можно выписать штраф или отправить предупреждение», — сказал Геллер.

Власов уверен, что есть и более совершенные технологии — камеры умеют определять температуру или высчитывать, соблюдают ли люди на изображении социальную дистанцию.

«Другое дело, что если надо будет контролировать, правильно ли надета маска, это уже, наверное, более сложная разработка», — сказал эксперт.

Страх — лучший мотиватор

По задумке НТИ, система поможет снизить вероятность, что люди заразятся в детских садах, школах, в больницах и других государственных учреждениях.

«В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в зеленой зоне, а в красной зоне — до 95%», — передает издание слова пресс-службы НТИ.

Власов заметил, что мера действительно может быть эффективной: в Лондоне повсеместное наличие даже неработающих камер помогло снизить преступность на 30% за два года. Система жесткого контроля и штрафов в Москве, по его мнению, может сработать так же и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

«Если все точно знают, что им за это ничего не будет, то они будут носить маски на бороде, на руке или вообще войдут куда-нибудь в метро и сразу снимут. А если люди будут точно знать, что их фиксируют, в том числе в общественном транспорте, в госучреждениях, и за это в общем и целом можно поплатиться, это позволит не допустить дальнейшего развития эпидемии в Москве», — уверен он.