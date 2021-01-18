Развод при пополнении «Тройки». Как мошенники оставляют москвичей без денег

Мошенники уже долго разводят жителей крупных городов на деньги. В Telegram появился канал, который предлагает за половину стоимости пополнить транспортные карты «Тройка» и «Подорожник», действующие в Москве и Санкт-Петербурге. Любители сэкономить на проезде столкнулись с тем, что после перевода денег для пополнения счета вся переписка удаляется, а их самих блокируют.

Поездка за полцены

Испытать мошенническую схему на себе решил читатель «360». Он поделился своей перепиской с владельцем канала, который предложил ему организовать безлимит на один месяц за 1085 рублей вместо 2245 рублей, который предлагает метрополитен Москвы. После получения номера «Тройки» владелец канала заявил, что уже начал работу.

Сразу после этого друг читателя тоже написал мошеннику с просьбой о пополнении баланса. Но перед этим он поставил условие представить положительные отзывы от других клиентов. Владелец канала тут же написал сообщение первому собеседнику с предложением организовать три месяца безлимита за качественный отзыв. После отказа оба собеседника оказались заблокированы, а вся переписка удалена.

Этот Telegram-канал уже попадал в поле зрения СМИ еще летом. Тогда на него подписались 10 тысяч человек. Сейчас на канале уже 40 тысяч подписчиков, а посты собирают по пять тысяч просмотров.

Для привлечения внимания к себе кроме постоянно обновляющегося прайса владельцы канала размещают сообщения новостных сайтов о строительстве метро, изменениях в расписании, а также предлагают приобрести у них сувенирную продукцию. К примеру кольца и брелоки «Тройка».

Интерес к каналу растет, но сколько именно людей перевели свои деньги на счета мошенников неизвестно.

Безопасное мошенничество

С точки зрения привлечения денег от доверчивых граждан «Тройка» нисколько не защищена. Любой может создать канал или сайт, где начнет предлагать пополнить ее на большую часть поездок за половину цены или дешевле. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Он отметил, что непонятно, кем именно представляются мошенники, обещая горожанам внести деньги на карту проезда, имея только ее номер.

«Ни этот канал, ни любой другой сайт не имеет права предлагать, что-либо пополнить. Это чистое мошенничество. У нас есть официальные точки пополнения, а в остальном надо просто включать голову. Все накопительные карты, которые действуют по предоплате, надо пополнять только в официальных местах», — пояснил он.

Александр Власов отметил, что система защиты пополнения счета московской «Тройки» достаточно действенна. Он пояснил, что не было случая, чтобы хакер влез в систему и начал переписывать деньги с одной карты на другую. Но в данном случае граждан может спасти только бдительность. От добровольного перевода средств мошенникам, обещающим дистанционно пополнить счет, не поможет никакая защита.

При этом самим мошенникам никакого особого наказания не грозит. Только административная ответственность с максимальным штрафом до тысячи рублей.

«Он скажет, что это была просто шуточная акция, а то, что кто-то на это повелся, я тут не при чем. Тем более, что это же не мошенничество в особо крупном размере. Перевели 100, 200, максимум тысячу рублей», — отметил эксперт.

Существенное наказание может грозить только в том случае, если количество обманутых достигнет большого количества, а нанесенный ущерб составит более двух миллионов рублей.

«Мошенники действуют по старой системе дореволюционного вора: „пять старушек — рубль“. Он заводит себе бесплатный канал и берет по минимальной сумме. За это ему ничего не грозит. Даже если 50 человек перевели ему по 100 рублей, то в кармане уже пять тысяч рублей. Для этого нужно только ставить картинки и писать тексты. Такой побочный приработок», — отметил Александр Власов.

Взлом «Тройки»

Опасность представляет только взлом самой транспортной карты. Каждая из них состоит из NFC микрочипа, где хранится объем данных, и антенны, которая передает информацию.

Для взлома карты достаточно приобрести оборудование для записи информации с чипа. Также потребуются ключи дешифровки.

Подобные махинации грозят уголовным делом, так как подпадают под статью о подделке документов.

В 2017 году группа из трех хакеров предстала перед судом за продажу взломанных «Троек» своими действиями они нанесли ущерб Мосгортрансу и ЦППК на два миллиона рублей. Молодые люди при помощи трояна получили доступ в локальной сети пригородного перевозчика. В результате они создавали видимость баланса на транспортных картах для проезда в пригородных электричках и метро. Всего у них изъяли около 200 «Троек».

Сколько хакеры успели продать доверчивым покупателям неизвестно. Участникам группы предъявили обвинение за нанесение имущественного ущерба, неправомерный доступ к закрытой информации и использовании вредоносных программ.