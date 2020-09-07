СМИ: импортный алкоголь оказался под угрозой исчезновения из-за новых требований к упаковке

Новый закон о виноделии «прогнал» с полок российских магазинов импортный алкоголь. Продавцы отказывают поставщикам, поскольку четкие разъяснения о правильной трактовке его нормы отсутствуют.

На этикетке товара сейчас необходимо указывать место происхождения и год урожая винограда, напомнил сайт РБК. Участники рынка, ссылаясь на технологию изготовления коньяков и многих вин, заметили, что выполнить поставленное условие возможно не всегда.

Проблема касается не только коньяка, но и некоторых видов шампанского и столовых вин, пояснил гендиректор Simple Максим Каширин. Происходит это по той причине, что в некоторых продуктах смешивают виноматериалы из разных регионов. Шампанское нередко представляет собой смесь разных винтажей. При производстве коньяка можно изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда.

В Ассоциации компаний розничной торговли заметили, что на магазинных полках нужно оставить продукцию, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года. Полностью соответствовать новому законодательству должна та, которую привезли позже. При этом, по словам заместителя исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина, надзорные органы могут придерживаться другой позиции.

Поставщики заметили, что вступивший в силу 26 июня 2020 года закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» в части маркировки не берет в учет разницу в процессах производства. Торговые сети, чтобы соблюсти нормы и исключить для себя штрафы, вынуждены требовать полного соответствия маркировки алкогольной продукции законодательству.