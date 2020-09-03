Эксперт рассказал о дефиците российского шампанского

По словам специалиста, причина тому — погода.

«В Краснодарском крае и Дагестане в этом году заметно меньше сумма осадков и заметно больше сумма температур. В результате ягода достигает зрелости, но не набирает своего веса. Объемы виноматериалов в этом году будут ниже, и оценка по Краснодарскому краю — 20-25%», — пояснил Попович.

Он подчеркнул, что из-за этого на российский рынок придет большое количество импортных игристых напитков. Специалист отметил, что их много в Европе, так как там из-за коронавируса потребление заметно сократилось.