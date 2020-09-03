МВД выступило против продаж алкоголя через интернет

Продажи спиртных напитков через интернет откладываются, возможно, навсегда. Все дело в негативном отзыве МВД на законопроект.

Поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» ранее предложил Минфин, пишет газета «Известия».

В МВД считают, что разработанный законопроект отвечает интересам производителей алкоголя.

Также новый канал реализации, как уверены в ведомстве, сделает алкоголь более доступным, что, в свою очередь, спровоцирует рост числа преступлений. Кроме того, возрастет риск продаж спиртных напитков несовершеннолетним.

Предложенный Минфином законопроект рассматривается в правительстве уже не первый год. Шанс на его скорое одобрение появился в связи с пандемией коронавируса и длительным режимом самоизоляции. Но, как пишет издание со ссылкой на свой источник в кабмине, позиция МВД в этом вопросе достаточно серьезная, она может заблокировать движение документа.

В июле сообщалось, что из-за последствий пандемии коронавируса резко упал спрос на вино. В Италии производство этого напитка оказалось под угрозой. Более того, эксперты видят будущее итальянского виноделия в достаточно пессимистичных тонах.