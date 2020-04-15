Хакер запустил порно во время урока в московской школе

Конфуз случился во время дистанционного урока химии с московскими девятиклассниками. Хакер взломал аккаунт одного из них и запустил порно. Отчим парня обратился в полицию.

По данным Пятого канала, инцидент произошел с учениками школы № 274. Своего аккаунта лишился 15-летний подросток. После обращения его отчима в правоохранительные органы, полиция начала проверку случившегося.

«Родители обратились в органы по этому поводу. На уроке это никак не отразилось абсолютно. Учитель перезагрузил все. Все, вопросов нет. Ни у кого не возникло, во всяком случае», — прокомментировал «360» ситуацию директор школы Юрий Мироненко.

На прошлой неделе что-то подобное произошло в Калуге во время онлайн-урока по основам православной культуры. Тогда злоумышленники включили порно-ролик пятиклассникам. Хакеры взломали видеоконференцию в программе Zoom. В этой проблеме сейчас разбирается Министерство цифровых технологий Калужской области.

Российские школьники из-за эпидемии коронавируса учатся дистанционно. Мнения насчет эффективности такого вида обучения в обществе разделились. Академик РАО Евгений Ямбург рассказал «360», что система онлайн-уроков работает хорошо и вообще — это не новшество. По его словам, дети сейчас получают колоссальный опыт в работе на удаленке, а в XXI веке — это весьма актуальная тема. В будущем многие из них будут работать именно в таком формате.

С конца марта большинство регионов России живет в режиме строгой самоизоляции. Дети учатся дистанционно — взрослые работают. На улицу выходить без уважительной причины сейчас нельзя. По последним данным Российские медики выявили 24 490 случаев заражения 2019-nCoV.