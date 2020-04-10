Порно показали на уроке православия в школе Калуги. Во всем виноваты хакеры
Была хулиганская атака во время Zoom. Обратился один родитель, проверку провели, меры приняли. Родители за психологической помощью не обращались. У нас работает горячая линия с психологами. По обращению родителей мы готовы ее оказыватьПредставительница лицея № 36 в Калуге.
По ее словам, к решению проблемы подключилось Министерство цифровых технологий Калужской области.
«Это не проблема лицея № 36, это проблема всего земного шара», — подчеркнула собеседница «360».
Она отметила, что подобный случай произошел в Сингапуре. Там отреагировали жестко и прекратили пользоваться Zoom.
О случае в Калужской области стало известно из поста одной из мам в Facebook. По ее словам, ролик 18+ во время урока увидели около 90 человек.
«Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — заявила женщина.
Она обратилась за помощью к главе Министерства цифровых технологий Дмитрию Разумовскому.
Он посоветовал сделать конференцию в Zoom защищенной. Министр подчеркнул, что при регистрации нельзя указывать персональные данные.
Школьники в Калужской области, как и многие другие их сверстники, перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом и введенного режима самоизоляции.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что треть российских школьников не справляются с программой обучения.