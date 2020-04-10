Порно показали на уроке православия в школе Калуги. Во всем виноваты хакеры

Дистанционный урок по основам православной культуры в Калуге неожиданно прервался из-за хакерской атаки. Киберпреступники, видимо, решили по-своему осветить тему греховности и включили пятиклассникам порноролик. «360» обратился за комментарием к руководству калужского лицея № 36.

Была хулиганская атака во время Zoom. Обратился один родитель, проверку провели, меры приняли. Родители за психологической помощью не обращались. У нас работает горячая линия с психологами. По обращению родителей мы готовы ее оказывать Представительница лицея № 36 в Калуге.

По ее словам, к решению проблемы подключилось Министерство цифровых технологий Калужской области.

«Это не проблема лицея № 36, это проблема всего земного шара», — подчеркнула собеседница «360».

Она отметила, что подобный случай произошел в Сингапуре. Там отреагировали жестко и прекратили пользоваться Zoom.

О случае в Калужской области стало известно из поста одной из мам в Facebook. По ее словам, ролик 18+ во время урока увидели около 90 человек.

«Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — заявила женщина.

Она обратилась за помощью к главе Министерства цифровых технологий Дмитрию Разумовскому.

Он посоветовал сделать конференцию в Zoom защищенной. Министр подчеркнул, что при регистрации нельзя указывать персональные данные.

Школьники в Калужской области, как и многие другие их сверстники, перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом и введенного режима самоизоляции.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что треть российских школьников не справляются с программой обучения.