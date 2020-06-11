    11 июня 2020, 17:43

    СМИ: Ефремов может остаться без работы в «Современнике»

    Алена Макаренко

    Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может остаться без работы в театре «Современник». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
    СМИ: Ефремов может остаться без работы в «Современнике»

    В «Современнике» Ефремов работает в качестве приглашенного артиста. Последний договор он заключил в мае 2019 года, сумма составила 7,7 миллиона рублей. Согласно нему, актер в течение года исполнял главные роли в спектаклях «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим».

    «Новый [контракт], если и заключали, по понятным причинам не сможет быть исполнен, если ему не изменят меру пресечения», — сказал источник агентства.

    Дублеров на эти роли у Ефремова нет.

    В «Современнике» он также выступает как режиссер спектакля «Дюма». Помимо этого артист задействован еще в нескольких проектах театра.

    Ефремов — один из самых высокооплачиваемых актеров «Современника». Например, Михаил Жигалов заработал 196,5 тысячи рублей за роль Чебутыкина в спектакле «Три сестры» на гастролях в Ташкенте.

    Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На своем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в мини-фургон ВАЗ. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. По результатам экспертизы, в момент аварии Ефремов был пьян, а еще в его анализах нашли следы наркотических веществ.

    Возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.