СМИ: Ефремов может остаться без работы в «Современнике»

В «Современнике» Ефремов работает в качестве приглашенного артиста. Последний договор он заключил в мае 2019 года, сумма составила 7,7 миллиона рублей. Согласно нему, актер в течение года исполнял главные роли в спектаклях «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим».

«Новый [контракт], если и заключали, по понятным причинам не сможет быть исполнен, если ему не изменят меру пресечения», — сказал источник агентства.

Дублеров на эти роли у Ефремова нет.

В «Современнике» он также выступает как режиссер спектакля «Дюма». Помимо этого артист задействован еще в нескольких проектах театра.

Ефремов — один из самых высокооплачиваемых актеров «Современника». Например, Михаил Жигалов заработал 196,5 тысячи рублей за роль Чебутыкина в спектакле «Три сестры» на гастролях в Ташкенте.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На своем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в мини-фургон ВАЗ. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. По результатам экспертизы, в момент аварии Ефремов был пьян, а еще в его анализах нашли следы наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.