Актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельной аварии в центре Москвы, могут вылечить от алкоголизма за месяц, но период реабилитации все равно будет очень долгим, иногда он занимает всю жизнь, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что трагические ситуации, подобные этой (ДТП с участием Ефремова — прим. ред.), часто отрезвляюще действуют на пациентов.

«Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно. Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека. Я знаю несколько людей, которых такие катастрофические события приводили к абсолютной трезвости», — сказал Брюн и пожелал, чтобы у Ефремова был именно такой случай.

Нарколог отметил, что поставить диагноз актеру «на глазок» сложно, но по ряду признаков можно предположить, что он страдает алкоголизмом.

«Но мы утверждать это точно не можем, поскольку не проводили специальных исследований», — сказал он.

Возможно, Ефремов раньше уже лечился от зависимости в какой-нибудь частной клинике, продолжил Брюн. Но такое лечение, как правило, не дает результата, возможно небольшое улучшение, но потом все начинается снова.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного грузовика Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.