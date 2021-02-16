СМИ: допустимый вес провоза животных в самолете предложили увеличить

В России предложили повысить допустимый вес животного в багажном отделении самолета с 50 до 75 килограммов. С инициативой к Минтрансу РФ обратился Союз кинологических организаций России.

«Сегодня россияне очень часто хотят провезти животное весом, например, 55 килограммов, но по авиационным правилам это невозможно. При этом только сама клетка для животного может весить до 10-15 килограммов, то есть допустимый вес животного на рейсе „съедается“. Ограничение веса багажа до 75 килограммов является распространенной международной практикой среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков», — сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на президента организации Владимира Уражевского.

Министерство транспорта консультируется по этому предложению с эксплуатантами воздушных судов, решение пока не принято.

Данная инициатива уже прорабатывалась компанией «Аэрофлот» летом прошлого года. Как сообщил изданию представитель компании Михаил Демин, крупнейшие кинологические и фелинологические ассоциации и федерации России ознакомились со всей цепочкой услуг и сервисов партнеров и подрядчиков, с техническими и юридическими ограничениями. Однако предложение требует участия регулятора.

В авиакомпании «Россия» отметили, что перевозка животных весом 75 килограммов не очень популярна у пассажиров. Если пассажиры обращаются с такой просьбой, то животное отправляют специальным рейсом.

В Red Wings сообщили, что готовы начать указывать услуги по перевозке собак массы до 75 килограммов.

Ранее министерство транспорта России утвердило новые правила перевозки животных в поездах. Теперь для того, чтобы взять домашнего питомца с собой пассажиру требуется оформлять накладную и прикладывать справку от ветеринара.