Новые правила перевозки животных в поездах утвердил Минтранс

Новые правила перевозки животных в поездах утвердило министерство транспорта России. Теперь для перевозки домашнего питомца пассажиру требуется оформлять накладную и прикладывать справку от ветеринара. Об этом говорится в приказе, опубликованного на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Правила о накладной и ветеринарных сопроводительных документов распространяется при перевозке всех видов животных. Документы пассажир может предоставлять, как в печатном так и в электронном виде.

Но если документы электронные, то в накладной нужно указать номер документа и штриховой код из федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Для крупного скота предусмотрена отдельная погрузка на специальных платформах. О том, что пассажир повезет с собой крупных животных он должен сообщить перевозчику за сутки до отправления поезда. Перевозка диких зверей регулируется по особому договору между перевозчиком и владельцем животного.

Проводник обязан обеспечить четвероногих пассажиров специальными кормами и иметь дополнительные запасы воды, рассчитанные на весь путь следования с учетом двухдневного запаса на случай задержки из-за форс-мажора. Если среди животных начинается эпидемия, то сотрудники поезда сообщают об этом в ближайшее отделение ветеринарной службы. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.