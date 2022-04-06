Умерший на 76-м году жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда интересно рассказывал о геополитике и умел с точностью предсказывать многие события в мире. Своими воспоминаниями о политике с «360» поделился юрист, правозащитник Михаил Салкин.

Салкин признался, что вживую видел Жириновского только один раз.

«Это было во времена студенчества, когда он приезжал в университет на лекции о геополитике, о происходящем в мире. Они все были очень интересные, эмоционально окрашенные. Все время хотелось немножечко задуматься, что в стране происходит. Он был неким триггером политической мысли», — отметил правозащитник.

Жириновский отличался и своими пророческими высказываниями. События, которые происходят сейчас, он предвидел еще задолго до того, как его прогнозы сбылись.

«Все его предсказания геополитические, они, как правило, сбывались. И он не из тех, кто рассказывал, что будет через неделю, а смотрел глубже, вперед на десятилетия. И о том, что сейчас происходит в России, на Украине и во всем мире, он еще 15 лет назад говорил. Ну что, светлая память», — сказал Салкин.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после продолжительной болезни. Лидеру ЛДПР было 75 лет.