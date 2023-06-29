Власть 29 июня 2023, 16:38 Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны Пресс-секретарь Песков: с вопросами о генерале Суровикине следует обращаться в Минобороны Пресс-служба Минобороны

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С вопросами о судьбе главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина следует обращаться в Минобороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это прерогатива министерства, сообщил РБК.

Журналистка «Би-Би-Си» поинтересовалась у Пескова о большом количестве «спекуляций по поводу генерала Суровикина и его отставки». Представитель Кремля попросил обратиться с этим вопросом в Минобороны. Корреспондент Associated Press спросил, верит ли главкому ВКС Владимир Путин.