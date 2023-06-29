29 июня 2023, 16:38
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь Песков: с вопросами о генерале Суровикине следует обращаться в Минобороны
С вопросами о судьбе главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина следует обращаться в Минобороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это прерогатива министерства, сообщил РБК.
Журналистка «Би-Би-Си» поинтересовалась у Пескова о большом количестве «спекуляций по поводу генерала Суровикина и его отставки». Представитель Кремля попросил обратиться с этим вопросом в Минобороны. Корреспондент Associated Press спросил, верит ли главкому ВКС Владимир Путин.«Он верховный главнокомандующий, работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство», — отметил Дмитрий Песков.Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что Сергея Суровикина якобы арестовали по делу о попытке вооруженного мятежа. После пресса начала отправлять военачальника «в отставку». Дочь военного рассказала, что эти слухи не соответствуют действительности. С главкомом ВКС все в порядке, он находится на рабочем месте, отметила девушка.
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