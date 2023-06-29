Общество 29 июня 2023, 15:04 «Он на рабочем месте». Дочь Суровикина опровергла слухи о его аресте Дочь генерала Суровикина заявила, что военачальник находится на рабочем месте РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин находится на своем рабочем месте, с ним ничего не произошло, рассказала Telegram-каналу Baza его дочь Вероника. Она опровергла распространяемую в СМИ информацию о том, что военачальника якобы арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в причастности к попытке вооруженного мятежа.

Дочь Суровикина заявила, что сообщения о задержании ее отца не соответствуют действительности.

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«С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится. С ним все в порядке <…> Ну когда он каждый день появлялся в СМИ? Он никогда каждый день никаких заявлений не делал», — объяснила информационную тишину вокруг отца собеседница издания.

Она добавила, что «все течет так, как оно обычно происходит». Девушка отметила, что все находятся на своих рабочих местах, переживать не из-за чего.

Ранее информацию о своем аресте опроверг заместитель Сергея Суровикина — генерал-полковник Андрей Юдин. Он рассказал, что его не было в СИЗО, а сейчас он находится дома, потому что взял отпуск.