Следующие длинные выходные у россиян будут в мае

Длинные выходные у россиян кончились, и подольше отдохнуть теперь получится только в мае. В этом месяце Россия празднует День весны и труда и День Победы.

Два предпраздничных рабочих дня будут короче обычных на час, рассказал РИА «Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец. В период первых майских праздников россиянам дадут пять выходных дней подряд — с 1 по 5 мая включительно.

«Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая», — напомнили в Роструде.

Меньше работать россияне будут и в преддверии праздников: на час сокращается продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая.

Первые длинные выходные у россиян были с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

Для женщин проезд на общественном транспорте Москвыь и Подмосковья 8 марта сделали бесплатным. Они могли не покупать билеты на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички.