Первые длинные весенние выходные ждут россиян в марте

Жители России будут отдыхать с 7 по 9 марта. Трехдневные выходные связаны с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Вторая рабочая неделя марта окажется короткой. Ведь 8 марта выпадает на воскресенье. Этот день переносят на понедельник, поэтому 9 марта окажется нерабочим. Об этом сообщила газета «Известия».

В следующий раз подольше отдохнуть у россиян получится в мае. В честь Дня весны и труда первая часть майских каникул растянется с 1 по 5 мая. Они продолжатся через несколько дней. В честь дня Победы жители России не будут работать с 9 по 11 мая. Дополнительные выходные получились благодаря переносу выходных, выпавших на 4 и 5 января. Эти дни совпали с новогодними праздниками.

Синоптики обещали аномально теплую погоду на 8 марта в Москве и Подмосковье. Ночью, предположительно, будет от +1 до +4 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура в начале первого весеннего месяца превысит норму на шесть-восемь градусов.