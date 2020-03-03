Женщины смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта

Общественный транспорт Москвы и Подмосковья станет бесплатным для женщин 8 марта. Об этом договорились губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

Покупать билеты не придется на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички. Исключение — идущие до аэропортов аэроэкспрессы. На МЦД и электричках надо будет оформить пропуск на кассе. В метро и МЦК женщин через турникеты пропустят сотрудники метрополитена с помощью смарт-карты.

Воробьев рассказал у себя в Instagram, что бесплатными для женщин и детей также станут несколько музеев Подмосковья.

«Мы с мэром Москвы договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам. 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках (кроме „Аэроэкспресса“) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным», — написал губернатор.

Собянин добавил, что в Москве сделают бесплатной парковку 8 и 9 марта.

Эти выходные станут длинными из-за Международного женского дня. Отдыхать россияне будут с 7 по 9 марта.

Ранее россиянки рассказали, что мечтают получить на 8 Марта. Почти половина опрошенных хочет в подарок духи или косметику. Треть женщин ждут подарочных сертификатов, чуть меньше — путешествие. Наименее популярный подарок у женщин — гаджеты.