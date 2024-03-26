26 марта 2024, 14:52
Следствие пока не установило заказчика теракта в Crocus City Hall
Следственные органы пока не установили заказчика теракта в подмосковном Crocus City Hall, который произошел 22 марта. Об этом в ходе коллегии Генпрокуратуры РФ с участием президента Владимира Путина заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его процитировала пресс-служба Кремля.
«Мы видим, кто организовал, кто вербовал преступников. Будем делать все, чтобы выявить организаторов», — пообещал руководитель спецслужбы.
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Накануне президент Владимир Путин обратился к родным погибших при теракте в Красногорске, выразив им свои соболезнования. Пострадавшим при атаке глава государства пожелал скорейшего выздоровления.
Он поблагодарил за труд спасателей и медиков, а также тех, кто выводил людей из здания Crocus City Hall. Россиян, которые героически проявили себя во время теракта, наградят в Госдуме.
Стрельба в Crocus City Hall
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