Власть 25 марта 2024, 21:06 Путин обратился к родным и близким погибших в Crocus City Hall Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Слова соболезнования родным и близким погибших в теракте на территории концертного комплекса Crocus City Hall выразил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководителями силовых структур и членами оперативного штаба.

«Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого и варварского теракта 22 марта. Пожелать скорейшего выздоровления раненым», — заявил Путин.

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Отдельно президент России выразил слова благодарности всем, кто спасал людей и помогал пострадавшим в тяжелейших условиях.

Он отметил, что такое поведение стало очередным доказательством сплоченности россиян и их постоянной готовности прийти на помощь ближнему.

Глава государства добавил, что желает скорейшего выздоровления людям, получившим ранения в ходе нападения боевиков.

Теракт в Crocus City Hall устроила группа мужчин в камуфляже, открывшие стрельбу в фойе и зале, где собрались поклонники группы «Пикник» перед предстоящим концертом. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись.

На месте погибли 137 человек, включая троих детей. Ранения различной степени тяжести получили 182 пострадавших. В ходе расследования уголовного дела следователи задержали 11 участников группировки, семь взяли под стражу в зале суда.