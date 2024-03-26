26 марта 2024, 11:34
Спасших людей из здания Crocus City Hall во время теракта наградят
Людей, которые выводили зрителей из здания Crocus City Hall во время теракта, наградят 27 марта в Госдуме. Об этом сообщил депутат Александр Демин. Его слова привело РИА «Новости».
По мнению парламентария, обычные люди проявили мужество и героизм. Он напомнил, как один из присутствовавших в комплексе зрителей «голыми руками» обезвредил вооруженного террориста и спас десятки жизней.
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«А 14-15 летние мальчишки работники гардероба — Ислам Халилов и Артем Донсков, Артем Филимонов — помогали людям эвакуироваться», — добавил Демин.
Ранее в красногорской школе наградили учеников Халилова и Донскова за спасение людей во время теракта, произошедшего 22 марта.
Стрельба в Crocus City Hall
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