Общество 01 апреля 2024, 11:26 Следователи начали изучать документы МЧС после теракта в «Крокусе» РИА «Новости»: в Следкоме изучат изъятые в МЧС документы о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Следователи изучат документы МЧС России по делу о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«Следователи начали изучать документы, изъятые в подмосковном главке МЧС по делу о теракте в „Крокусе“», — передало агентство.

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Следователи изъяли документы, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле». Специалисты проанализируют информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, были ли нарушения и как контролировали их устранение.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения. Ранее в Подмосковье начались акции памяти жертв теракта в концертном зале. Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память погибших после атаки боевиков.