30 марта 2024, 16:07
«Террористов надо уничтожать». Посол Анголы призвал жестко покарать боевиков из «Крокуса»
Посол Анголы потребовал уничтожить террористов после атаки на «Крокус»
Участников нападения на «Крокус Сити Холл» необходимо покарать за все, что они сделали. Об этом в комментарии «360» заявил посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, пришедший почтить память погибших к стихийному мемориалу у концертного зала.
Он подчеркнул, что террористические методы недопустимы ни при каких условиях, а тех, кто их использует, необходимо жестко наказывать.
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«Террористов надо уничтожать. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», — подчеркнул посол Анголы.
Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию концертного зала на девятый день после гибели в теракте 144 человек. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память жертв атаки боевиков.
Полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун заявил, что произошедший теракт стал трагедией для всего мира. Он добавил, что только совместными усилиями неравнодушных людей и государств можно победить эту опасность.
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Теракт в «Крокусе»
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