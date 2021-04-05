Скопинского маньяка оштрафовали на 1200 рублей за нарушение надзора

Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, оштрафовали на 1200 рублей в связи с нарушением им административного надзора. Об этом сообщил ТАСС.

Скопинский районный суд ранее признал Мохова виновным в нарушении административного надзора. После того, как Мохов вышел из тюрьмы, в которой он отбыл 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, ему в течение шести лет запрещено покидать без разрешения Скопинский район, выходить из дома после 22:00 и посещать массовые мероприятия.

Полиция 31 марта подала еще один иск в связи с Моховым. Речь идет о возможном продлении или дополнении условий административного надзора. Судья Скопинского суда Юлия Бубликова рассмотрит дело во вторник, 6 апреля.

Одна из жертв Мохова, Екатерина Мартынова, ранее 25 марта обратилась в прокуратуру и СК. Поводом стало интервью, которое скопинский маньяк дал Ксении Собчак. Мартынова заявила, что Мохов незаконно раскрыл сведения о ее частной жизни. Мартынова ранее в беседе с «360» заявила, что Мохов преследует ее.