Суд обсудит новые ограничения «скопинскому маньяку»

В Скопинском районном суде Рязанской области 6 апреля пройдет заседание по административному делу Виктора Мохова. Заявление на него подал отдел полиции. Мохову просят установить дополнительные ограничения, какие — не уточняется, сообщило РИА «Новости».

3 марта Мохов освободился из исправительной колонии в Саратовской области. На следующий день он должен был вернуться в Скопин, но приехал домой только 5 числа, до этого, по данным СМИ, снявшись в телешоу в Москве.

На освободившегося составили два протокола — о том, что он опоздал с учетом, и о посещении публичного мероприятия. Один из протоколов суд вернул составителю, по второму Мохов заплатил 1200 рублей.

В середине марта вышло интервью Мохова телеведущей Ксении Собчак. Из-за его слов об одной из похищенных девушек СК начал проверку.

В 2000 году Мохов похитил двух школьниц 14 и 17 лет. Он продержал их в специально оборудованном подвале почти четыре года. Одна из девушек трижды рожала от преступника. В 2004 году девушкам удалось передать записку, их освободили.

Мохов получил прозвище «скопинский маньяк». Он отсидел в колонии 16 лет 10 месяцев.