Скончавшегося из-за COVID-19 врача наградят посмертно в Златоусте
«Предложила посмертно представить ее к награде. Это человек, который был известен в Златоусте, который прослужил медицине многие-многие годы. И посмертно она должна получить награду от Челябинской области», — привел сайт kp.ru слова Гехт.
О смерти врача 22 мая сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Женщина работала в городской больнице Златоуста с 1977 года. Ей стало плохо 27 апреля, но от госпитализации медик отказалась. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, после чего терапевта отправили под наблюдение коллег. 5 мая ее перевели в больницу Челябинска, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей.
В апреле в больнице Златоуста произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сначала COVID-19 заболели 44 человека, затем число инфицированных выросло до 122 человек, из которых 63 были сотрудниками медучреждения. Сейчас в Челябинской области насчитывается 2368 подтвержденных случаев заражения, вылечились 1057 пациентов.