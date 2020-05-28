Челябинским медикам выдали защитные костюмы из магазина для танцев
«Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о выдаче костюмов „Каспер плюс“, приобретенных в магазине для танцев сотрудникам челябинской скорой помощи», — сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В администрации Челябинска рассказали, что костюмы индивидуальной защиты «Каспер плюс» действительно шьет ООО «Мир танца». Об этом пишет РИА «Новости».
В городской управе пояснили, что эта спецодежда очень удобная. Комбинезоны эффективнее и плотнее, чем одноразовые хирургические халаты.
«Комбинезоны индивидуальной защиты „Каспер плюс“ намного плотнее (42 грамма на квадратный метр), полностью закрывают человека и не распахиваются при движении», — приводит агентство текст сообщения городской управы.
В администрации напомнили, что помимо защитного костюма во время работы с коронавирусными больными медики обязательно надевают бахилы, перчатки, очки и респиратор. Эти средства защиты есть в укладке бригад скорой помощи.
Ранее московские врачи рассказали «360», что работать в защитных костюмах непросто. В них жарко и постоянно хочется больше воздуха и воды.