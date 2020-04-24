Златоуст могут закрыть на въезд и выезд
В Златоусте, городе в Челябинской области, планируют ввести дополнительные меры безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об это сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
В городе могут ввести пропускной режим или закрыть въезд и выезд из города. Ситуация станет ясной 27 апреля. Губернатор также заявил, что возможно введение режима карантина.
В больнице Златоуста произошла вспышка коронавирусной инфекции. Число заразившихся на данный момент составляет 82 человека.