Склад «Красного и Белого» в Екатеринбурге получил штраф на 450 тысяч рублей

Вспышка коронавируса принесла крупный штраф складу сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Теперь компания должна выплатить 450 тысяч рублей по решению суда.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Данный штраф необходимо уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», — привело РИА «Новости» приговор Железнодорожного суда Екатеринбурга.

Штраф получила логистическая компания «Абсолют», которая привозит товары в магазины сети «Красное и Белое». Организацию признали виновной в нарушении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Прокуратура провела проверку на складе и зафиксировала нарушения. Например, на предприятии оказалось недостаточно бактерицидных ламп и средств индивидуальной защиты. Более того, работали сотрудники, контактировавшие с заболевшими COVID-19. В итоге на компанию завели уголовное дело и подали иск в суд.

Разбирательства с «Абсолютом» начались после того, как сотрудники массово заразились коронавирусом. К 27 мая из 1200 работников положительный результат тестирования получили 163 человека.