Skillbox подтвердили смерть Игоря Коропова

В пятницу тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море. Mail.ru и Skillbox официально подтвердили его смерть и поблагодарили всех, кто помогал в поисках.

«Благодарим всех, кто помогал в поисках Игоря Коропова. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей», — передает «РИА Новости» слова представителя компании.

Также на своей странице в Facebook по этому поводу высказался вице-президент компании Очир Манджиков. Он написал, что тело Коропова найдено, и «чуда не случилось».

В компании Skillbox тоже подтвердили эту информацию и попросили не беспокоить родных погибшего в эти тяжелые дни.

«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей», — передает ТАСС их слова.

Тело молодого бизнесмена нашли в 300 метрах от берега. Мужчина, который его обнаружил, рассказал «360», что на его ногах было что-то похожее на ласты. Он предположил, что этот человек нырял, а в море как раз недавно был шторм. По данным следствия, на теле 31-летнего мужчины нет признаков насильственной смерти.

Игоря Коропова искали всю неделю. Последний раз она выходил на связь в воскресенье. А на камерах был запечатлен катающимся на самокате поздно вечером.