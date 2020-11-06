«Ноги вроде бы в ластах, зеленые». Сочинец рассказал, как нашел тело сооснователя Skillbox

Мужчина, который заметил в Черном море тело, сперва не понял, что это человек — он принял его за дельфина или за буй. Однако затем присмотрелся к телу и увидел на его ногах ласты. Предполагается, что он обнаружил сооснователя Skillbox Игоря Коропова, который пропал в Сочи в ночь на 1 ноября.

Об этом очевидец рассказал «360». Он отметил, что шел на катере, когда увидел какой-то непонятный предмет в воде.

«Я был метрах в 300 от берега и заметил, что что-то плавает. Я подумал — похоже на дельфина, который у поверхности — предмет дрейфовал, как буй. Ехал мимо, проехал, смотрю — человек. Я сперва не понял, что это человек, увидел спину и вроде бы ноги, мне показалось, с ластами, потому что они были такие зеленые», — рассказал он.

Собеседник отметил, что понял, что именно находится в воде, когда уже проехал мимо тела. После этого он по рации связался с береговой охраной и сообщил о находке. Сам очевидец не стал ждать, пока тело поднимут — как только на место прибыли специалисты, он уплыл.

Мужчина уточнил, что последние несколько дней в Сочи был шторм.

«Мне показалось, что он был в ластах — вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть — до этого три дня были очень большие волны. Одежда какая-то была, но я не знаю, для купания, или не для купания», — отметил он.

Очевидец уточнил, что не видел лицо погибшего. Он отметил, что тело лежало в воде спиной вверх. По данным следствия, там обнаружили 31-летнего мужчину без признаков насильственной смерти. Предположительно, это сооснователь Skillbox Игорь Коропов, который пропал в Сочи в ночь на 1 ноября.