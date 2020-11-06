Следственный комитет подтвердил, что в Черном море обнаружили тело 31-летнего мужчины. Предполагается, что это сооснователь Skillbox Игорь Коропов, пропавший в Сочи в ночь на 1 ноября.

«Сегодня, 6 ноября 2020 года, в рамках проведения СО по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доследственной проверки было обнаружено, предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего», — сообщили в Следственном комитете по региону.

Тело мужчины нашли примерно в 250 метрах от Нижнеимеретинского порта, его уже доставили на сушу. Пока следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Игоря Коропова искали спасатели, полиция, добровольцы и родные. Он перестал выходить на связь в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда покинул свой отел и уехал в сторону Нижнеимеретинского порта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина спускается к морю на электросамокате. Позднее были обнаружены телефон, рюкзак и самокат Коропова. Мужчина приехал в Сочи на отдых с друзьями.