Психолог объяснил тягу людей к публикации своих «голых» фото

Люди, которые публикуют в социальных сетях свои полуобнаженные фотографии, хотят добиться к себе внимания со стороны общества. Об этом «360» заявила психолог Анна Девяткина.

Она рассказала, что в любом обществе есть правила поведения, которые задают лидеры рынка. Одни из них — блогеры, продающие фитнес-услуги. Занятие спортом подразумевает спортивное, красивое тело.

«Другие люди начинают повторять и выкладывать свои полуобнаженные фотографии. Как правило, это связано с тем, что человек хочет к себе внимания со стороны других», — объяснила психолог.

Следственный комитет предъявил обвинение трем девушкам 19, 20 и 40 лет в оскорблении чувств верующих. Они приняли участие в эротической фотосессии 40-летней женщины возле одной из мечетей Москвы, выложив фотографии в социальных сетях.

На снимках около Соборной мечети в столице она предстала в черном нижнем белье, балаклаве и чулках.

Девяткина считает, что корни желания 40-летней женщины участвовать в подобных откровенных фотосессиях растут из ее детства.

«Во время ее молодости было модно фотографироваться возле ковров, на Красной площади. Наложился кризис 40 лет на то, что было можно делать, когда она была молода. В ее осознании снимки около мечети равноценны фотографии около ковра», — заявила она.